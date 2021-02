Hanno completato i cantieri di lavoro finanzianti dalla Regione siciliana ma attendono ancora di essere pagati. E’ il caso di trenta operai licatesi impegnati nei mesi scorsi in due cantieri aperti in via Marcotto e al Villaggio dei Fiori. Ad oggi però non hanno ricevuto alcun trattamento economico per l’opera prestata. “Tre mesi fa sono iniziati gli interventi su due cantieri di lavoro indetti dal Comune di Licata e finanziati dalla Regione Sicilia – raccontano al nostro giornale – un cantiere è sito sulla strada comunale Marcotto, l’altro in zona Villaggio dei Fiori – strada comunale Donna Elvira ex trazzera Piazza Armerina. I due interventi sono stati ultimati, ed i cantieri chiusi per fine lavori. I trenta lavoratori che hanno partecipato ai cantieri per 71 giorni, ad oggi non hanno percepito nessun trattamento economico, stiamo parlando di inizio lavori il 16 Novembre 2020”. I tempi però si stanno dilatando oltremisura con risposte ritenute insufficienti da parte di chi ha prestato servizio nei due cantieri. “A noi lavoratori – continuano – hanno sempre detto che i soldi dovevano arrivare dalla Regione, un pò perchè con le festività Natalizie la tesoreria regionale era chiusa, un pò per l’iter burocratico, un pò lo scaricabarile, morale della favola noi trenta lavoratori dei due cantieri tutt’oggi non abbiamo percepito nessun salario, e non sappiamo quando ci verrà corrisposto”.