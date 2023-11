Pubblicità

Sempre più cantieri aperti a Palma di Montechiaro. Hanno avuto inizio lunedì i lavori della seconda rotonda in Via Giuseppe Tomasi ex 115.

L’opera è stata richiesta dal Sindaco Stefano Castellino nella Conferenza dei Servizi ed inseriti nell’autorizzazione.

La società Eurospin Italia S.p.a., che effettua l’intervento a proprie spese, ha accettato immediatamente con grande spirito di collaborazione.

“La sinergia sana tra pubblico e privato in alcuni casi è fondamentale per consentire lo sviluppo economico del territorio e tutelare la sicurezza dei nostri concittadini – dice il primo cittadino – Ovviamente i lavori sono realizzati sotto la supervisione del nostro Comune, ed in particolare dal Rup Arch. Lillo Inguanta. Nella rotonda verrà installato, oltre alla promozione di Eurospin, anche un elemento celebrativo collegato con la Strada degli Scrittori ed in particolare con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al quale è dedicata questa importante arteria urbana”.