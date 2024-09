Pubblicità

Novità importanti per un Cantiere Navale di Licata. Il Cantiere Martello ha finalmente ottenuto l’AUA, il documento che mesi fa aveva comportato l’apposizione dei sigilli all’azienda.

Come ricorderete, avevamo documentato della vicenda accaduta al Cantiere Navale Martello ed a altri Cantieri navali di Licata, dove la mancanza di un documento di nome AUA aveva comportato la temporanea chiusura. Finalmente il documento è stato rilasciato dagli uffici preposti, ed ora, il Cantiere Martello tramite i propri legali potrà richiedere la rimozione dei sigilli e la ripresa dei lavori senza nessun vicolo.

A tal proposito ricorderete che comunque il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto di autorizzare il Cantiere Martello a continuare comunque le lavorazioni seppure con i sigilli apposti, garantendo così di non interrompere del tutto le lavorazioni dell’azienda, limitandola solo a non effettuare alcune tipologie di lavorazioni come ad esempio, il lavaggio delle imbarcazioni.

Questo capitolo volge al termine con un lieto fine, ci auguriamo che la cantieristica navale di Licata possa riuscire a superare questi brutti periodi e tornare ad essere quel fiore all’occhiello di Licata e dell’Italia tutta, perché ci teniamo a ricordare che Licata detiene sempre il maggior numero di Maestri d’Ascia d’Italia e continua a costruire prestigiose imbarcazioni apprezzate in tutto il Mediterraneo.