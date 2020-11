IL GIOVANE BERTELLA DELLA #CANTERAGIALLOBLU AGGREGATO IN PRIMA SQUADRA

Nuova soddisfazione in casa della #canteragialloblu , il giovane Mirko Bertella classe 2004 aggregato in prima squadra.

Mirko Bertella, nato a Catania il 12/12/2004 (quasi 2005), Difensore centrale, cresciuto nell’importante società di puro settore giovanile Etnea “La Meridiana” dove ha svolto la trafila dai pulcini fino ai giovanissimi regionali, è stato tra i primi colpi di mercato della scorsa stagione in fase di costruzione della #canteragialloblu, fortemente voluto dal Presidente e Responsabile del settore giovanile Danilo Scimonelli su segnalazione della leggenda giallo blu Salvatore “Totò Tarantino” che lo aveva selezionato per il torneo delle regioni con la maglia della rappresentativa regionale Under 15.

Il giovane Bertella è i tra i protagonisti nella passata stagione del trionfo nel campionato Under 17 Provinciali con Mr. Fabio Consagra in panchina è oggi capitano e pilastro dell’Under 17 regionale di Mr. Luigi Giordano, autore tra l’altro di uno spettacolare goal in rovesciata nell’ultima giornata di campionato contro la compagine agrigentina dell’Athena.

Il merito di tutto ciò è di Mirko e della Sua famiglia per i sacrifici fatti fino a oggi, parliamo di un ragazzo che a soli 14 anni l’anno scorso ha lasciato casa, famiglia ed affetti per inseguire un sogno, ovviamente la lungimiranza di Mr. Giovanni Campanella e la sua capacità di lavorare con i giovani ha fatto il resto”, dice Danilo Scimonelli ai nostri microfoni ovviamente questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo per Mirko, che deve sempre mantenere questa umiltà e la fame di crescita calcistica e capire che a questa età Mr. Campanella gli stà dando una importantissima occasione formativa, Bertella è il più giovane aggregato alla prima squadra dalla rifondazione del Licata Calcio, dopo l’ultimo fallimento; Dimostrazione palese che questo corso societario lavora (e bene) nel presente ma con uno sguardo rivolto al futuro, conclude Scimonelli.

Felicissimo il giovane “Per me è un sogno che comincia a realizzarsi, darò il massimo per ripagara Mr. Campanella per la fiducia e ringrazio il Presidente Scimonelli che per noi ragazzi del settore giovanile è un mix tra un padre, un amico e un educatore, che dal primo giorno infonde in tutti noi l’amore e la serietà che ci vuole per vestire questa maglia. Il mio preferito tra i grandi, Maltese lo ammiro già dall’ano scorso e il capitano ed è un esempio da seguire, ma in questi giorni ho avuto la fortuna di confrontarmi con Guarino e Cappello “due fenomeni” che mi stanno insegnando tanto”.