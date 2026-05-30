Il Comune informa la cittadinanza che “è stato pubblicato l’avviso pubblico regionale relativo ai criteri e alle modalità per la concessione del contributo destinato al sostegno del pagamento dei canoni di locazione”.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

È previsto un contributo annuo pari a € 3.000,00, nei limiti delle risorse disponibili, destinato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

È inoltre previsto un incremento di € 200,00 per ogni figlio successivo al primo dell’intestatario della scheda anagrafica.

REQUISITI PRINCIPALI

Possono presentare istanza i nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:

-Nucleo familiare composto da almeno tre componenti

-Residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni

-ISEE non superiore a € 10.000,00 (redditi 2024)

-Assenza di diritti di proprietà o usufrutto su immobili

-Contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad abitazione principale

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza deve essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica presso il proprio Comune di residenza all’Ufficio Protocollo oppure tramite PEC all’indirizzo : [email protected]

SCADENZA

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2026, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

INFORMAZIONI

Il contributo sarà assegnato tramite graduatoria regionale basata sull’ISEE (ordine crescente) e nei limiti delle risorse disponibili.

Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altre misure compatibili.