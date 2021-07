Pubblicità

Le strade tra Antonio Cannavò e il Licata si separano. Dopo quattro anni e oltre cento gol, il bomber messinese ha annunciato al nostro portale la propria decisione. “Ho dato tutto per questa maglia e l’esperienza a Licata resterà per sempre dentro di me. Sono stato cercato molto dal Giarre e i contatti proseguono. L’addio al Licata non è stata solo questione di calcio, ma di cose andate oltre il campo. Ho letto molti commenti – conclude – ma sono consapevole di poter camminare a testa alta perchè per quella maglia ho dato tutto ed è stato reciproco. Licata mi ha dato tanto. Ma nel calcio serve anche rispetto. Auguro il meglio a Licata e alla sua gente perchè meritano altre categorie”.