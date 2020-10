Esordio casalingo ok per il Licata che supera 2-0 il Roccella. Entrambe le marcature gialloblu arrivano dal dischetto con Cannavò che trasforma in chiusura di primo e secondo tempo. Licata sempre in controllo del match. In caso di accoglimento del ricorso presentato dalla società dopo la gara col Marina di Ragusa, il Licata sale a tre punti con la concreta possibilità di ritrovarsi a punteggio pieno in caso di (probabilissimo) esito favorevole dalla Giustizia Sportiva.