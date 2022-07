Pubblicità

“Ci risiamo, Pd e Cinque Stelle si confermano distanti anni luce dalle vere esigenze degli italiani. Noi continuiamo le nostre battaglie, a Roma come a Bruxelles, su lavoro, tasse, caro bollette e pensioni, mentre loro ritengono prioritario organizzare a Milano gli stati generali per liberalizzare la cannabis. Ecco il vero campo largo della sinistra: quello per la droga libera. Ma se davvero ci sta a cuore la salute dei nostri ragazzi, il vero tema è impedire loro di avvicinarsi alle droghe, anche quelle cosiddette ‘leggere’. Senza farne un business per le casse dello Stato: diciamo no a chi vuole minacciare la salute dei nostri giovani e guadagnare sulla loro pelle. In piena crisi, con milioni di lavoratori e famiglie in grave difficoltà, i problemi urgenti del Paese sono altri”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, sul ddl Pierantoni al voto la prossima settimana alla Camera, sulla liberalizzazione della cannabis.