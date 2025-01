“L’Amministrazione Comunale informa che è in corso il ripristino del canile comunale ed il rifacimento dei box che ospiteranno gli animali, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del regolamento igienico-sanitario. Considerato l’annoso problema del randagismo che affligge da tempo il nostro territorio, i lavori avanzano alacremente al fine di consegnare la struttura al servizio della Città. La struttura è stata progettata in modo da offrire agli animali un ambiente accogliente e appropriato. In particolare, al suo interno sarà prevista un’area sanitaria con adeguata strumentazione ed una zona dedicata all’osservazione degli ospiti in ingresso”. L’annuncio a mezzo social è del Sindaco Angelo Balsamo.