Due cuccioli sono stati ritrovati sulla Strada Statale 115 dove rischiavano di essere schiacciati dalle auto in transito. A portarli in salvo è una giovane licatese che adesso lancia un appello attraverso il nostro portale. “Questi 2 cuccioli necessitano una casa – le sue parole – rivolgo un appello ad associazioni, privati e cittadini affinché qualcuno possa adottarli perché io non posso tenerli. Rischiavano di essere schiacciati sulla SS 115”. Qualora qualcuno volesse prendere in adozione uno o entrambi i cuccioli, può contattare anche la nostra redazione.