Pubblicità

È stata fatta luce sul caso del randagio che ieri è stato fotografato con un aculeo conficcato in viso. Non si tratterebbe di un atto offensivo nei confronti del randagio, bensì della spina di un istrice con cui l’animale deve essersi scontrato in qualche zona della città. Il cane è stato avvistato ieri in zona Porto con ancora il dardo del porcospino all’altezza dell’occhio. Inizialmente si era tenuto potesse essere stato vittima di crudeltà, ma in realtà non parrebbe così.