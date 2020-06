Entro la fine del mese avranno inizio i lavori di manutenzione di tre canali sparsi all’interno del territorio comunale. Si tratta dei canaloni Pollina (che si trova nei pressi della Foce della gallina – Torrre di Gaffe), Safarella La Manca (che sfocia in via Soldato Moscato) e Bella Palma, che sfocia dopo circa un chilometro dal passaggio a Livello della Playa, in direzione Gela.

A darne notizia, in rappresentanza del Sindaco Giuseppe Galanti è l’assessore alla protezione civile, Giuseppe Ripellino, reduce dal sopralluogo effettuato stamattina con i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori, la Geraci Giuseppe srl di Mussomeli, del geom. Patti del Genio Civile sezione di Agrigento, ente gestore, intervenuto in rappresentanza dell’Arch. La Mendola.

Ad inizio della prossima settimana verranno ufficialmente consegnati i lavori che, secondo gli auspici ed il programma, dovranno essere realizzati e completati prima dell’arrivo della stagione delle piogge, con particolare attività da registrare soprattutto durante i mesi di luglio ed agosto.

“Si tratta di un progetto che prevede la pulizia dei canaloni, la sagomatura delle sponde e, laddove possibile, anche l’allargamento dell’alveo – aggiunge l’assess. Ripellino – Lavori che, grazie alla disponibilità dell’arch. La Mendola, consente all’Amministrazione comunale in carica di portare a frutto, per la tutela dell’ambiente e la sicurezza di persone e cose, uno degli obiettivi (assieme ad altri già centrati), che ricorre sin dal suo insediamento per il benessere collettivo”.