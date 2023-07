Pubblicità

L’ingegnere Todaro Vincenzo segnala disservizi diffusi relativamente alla ricezione dei canali televisivi in città.

“Scrivo per segnalare il perdurare del disservizio Rai – le parole dell’ingegnere Todaro – Da molti mesi ci sono grossi problemi per ricevere correttamente i canali RAI e spesso anche Mediaset nonostante televisori di ultima generazione. Il problema è avvertito da tantissime persone e io avanzo una ipotesi su questi malfunzionamento. A Licata sono state installate diverse antenne di telefonia mobile. È possibile che le loro frequenze interferiscano con quelle televisive? Qualcuno più competente fra i lettori del suo giornale potrebbe darmi una spiegazione? Fra l’altro pagando il canone RAI e ricevendo un servizio alquanto lacunoso si può fare qualcosa per risolvere il problema”.