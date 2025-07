La città di Campobello di Licata ha accolto uno degli eventi più attesi del calendario podistico agrigentino: il 4° Trofeo Podistico Città di Campobello. L’evento, valido come sesta prova del Grand Prix Provinciale di Agrigento, è stato organizzato dall’ASD Campobello Corre, presieduta da Giuseppe Savarino, con la collaborazione del comune. La manifestazione ha previsto la partecipazione di circa 300 partecipanti. Preziosa la collaborazione del Rotary Club Licata, presieduta da Carmelo Ciotta, il quale, ha fine manifestazione ha consegnato ad entrambe le squadre il “Trofeo Rotary – Uniti per fare del bene”.

“Il trofeo podistico è un momento di aggregazione e di condivisione, che unisce professionisti ed amatori. Ma è anche un momento goliardico e ludico. In virtù di questo, anche noi del Rotary Club di Licata, abbiamo voluto essere presenti in evento di questo calibro. Per le squadre numerose, appartenenti sia alla sezione competitiva che quella non competitiva, abbiamo deciso di donare il Trofeo Rotary – Uniti per fare del bene“ – Questo il pensiero del presidente Ciotta, fiero di aver preso parte alla manifestazione.

All’evento hanno partecipato circa 300 atleti. Dovuto e sentito è stato il minuto di silenzio dedicato alla strage di Via D’amelio, in ricordo dalla tragica scomparsa del giudice Paolo Borsellino. A seguire, l’esibizione di un gruppo di giovani atlete acrobatiche, che hanno volteggiato tra cerchi e funi con grazia ed eleganza. La manifestazione è iniziata con le gare riservate alle categorie giovanili con protagonisti assoluti i piccoli atleti dai 5 ai 10 anni. A seguire, la gara vera e propria, seguita a ruota dalla gara non competitiva. Quest’ultima ha registrato un buon numero di partecipanti, confermando quanto lo sport sia importante per chi lo vive in modo amatoriale. Per la categoria maschile, il vincitore assoluto della gara è stato Flavio Licata (Atletica Licata). Per la categoria femminile, invece la vincitrice è stata Luana Russo (Sciacca Running).

Attesissime le batterie riservate ai più piccoli con in gara i due partecipanti più giovani, Angelo e Marta Picone con appena 6 anni di età. Tra i presenti, un nome di eccezione, Giorgio Calcaterra. Una leggenda vivente dell’ultramaratona, laureatosi per tre volte come campione del mondo della 100 km su strada. Inoltre è stato anche il vincitore di 12 edizioni consecutive della 100 km.

L’evento, oltre ad assegnare punti fondamentali nella classifica del GP Provinciale di Agrigento, è stato un momento di aggregazione e di promozione dello sport sul territorio. In tutto sono stati 34 i team partecipanti, con la presenza di realtà consolidate del panorama podistico siciliano. Presenti Sciacca Running, GS Valle dei Templi, Walkers Runners Canicattì, Passione Corsa Ribera e Favara Runners. La competitiva è stata caratterizzata da un percorso cittadino di 6.5 km.