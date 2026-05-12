A Campobello di Licata sono stati sottoscritti i Patti di Collaborazione tra l’Amministrazione comunale e alcuni cittadini volontari, nell’ambito delle attività di gestione condivisa dei beni comuni. L’iniziativa prende forma grazie al nuovo Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione, recentemente approvato dal Consiglio Comunale.

I Patti hanno l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva della comunità attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura del verde pubblico, nella manutenzione di spazi urbani e nella valorizzazione di immobili comunali. Un percorso orientato a rafforzare il senso civico, la responsabilità condivisa e il miglioramento della qualità della vita del territorio.

A sottoscrivere gli accordi per conto dell’Ente è stato il nuovo Capo Area Tecnica n. 5, architetto Lillo Inguanta, che ha evidenziato l’importanza dell’avvio concreto del progetto di amministrazione condivisa.

«La sottoscrizione di questi Patti, che rappresentano il primo importante atto del mio incarico, segna l’inizio di un percorso fondato sulla partecipazione e sulla corresponsabilità nella gestione dei beni comuni. Il contributo dei cittadini costituisce un valore aggiunto fondamentale per la crescita della nostra comunità», ha dichiarato.

Sull’iniziativa è intervenuto anche il Sindaco Vito Terrana, sottolineandone il forte significato sociale e collettivo.

«Campobello di Licata conferma di essere una comunità dinamica e partecipe, capace di prendersi cura del proprio territorio con senso di appartenenza e spirito di collaborazione. I cittadini che hanno aderito ai Patti rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte le iniziative che promuovono partecipazione, responsabilità condivisa e tutela del bene comune», ha affermato il primo cittadino.

L’Amministrazione auspica che il progetto possa crescere ulteriormente nei prossimi mesi, coinvolgendo un numero sempre più ampio di cittadini, associazioni e realtà del territorio.