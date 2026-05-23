L’Associazione di Volontariato Procivis Licata (ODV), partecipa alla sedicesima edizione del progetto nazionale “Anche Io sono la protezione civile“, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 14 ai 16 anni in programma dal 29 giugno al 4 luglio 2026

In un percorso di una settimana articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il Sistema di protezione civile, ed i rischi che possono colpire il nostro territorio ed i comportamenti utili da adottare in caso di emergenza per tutelare sé stessi, l’ambiente, il territorio e la propria comunità.

6 giorni da vivere all’interno di un campo di Protezione Civile.