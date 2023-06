Pubblicità

Si è svolto ieri nella zona antistante al lungomare di Gela la prima tappa del campionato di vela 470 FIV – VII zona, organizzato dal circolo velico di Gela, presidente Emanuele Salafia.

Il timoniere licatese Pietro Costantino, esperto velico, con il prodiere palmese Salvatore Loggia, hanno chiuso la giornata con un ottimo secondo posto. Il commento del timoniere Pietro Costantino: “È stata una giornata caratterizzata dal forte vento 20-28 nodi di ponente con onde fino a 2 m, pertanto gli equipaggi e le barche sono stati messi a dura prova. Fortunatamente gli equipaggi, di alto livello, non hanno riportato danni fisici, al contrario non è andata così per le barche: qualcuna ha avuto danni seri e grazie all’organizzazione e i gommoni di appoggio tutti gli equipaggi sono riusciti a ritornare in porto sani e salvi dopo la prova.”

Il podio: 1° posto Salafia-Marotta 2° Costantino-Loggia 3° Vinciguerra-Agati il campionato prevede altre 3 tappe: luglio Settembre e Ottobre.