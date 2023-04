Pubblicità

Per il Primo turno del campionato regionale Under 19 riservato alle compagini di serie D, va in scena oggi alle 16 al Dino Liotta, Licata-Ragusa.

Il Licata campione in carica se la vedrà con il Ragusa in una sfida andata e ritorno.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle 15,55.