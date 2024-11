Campionato Regionale Motocross 2024: Un Trionfo per Dario Strincone, alunno dell’IIS “F. Re Capriata” di Licata.

Il 24 novembre 2024 si è svolto presso il Crossodromo di Partanna il Campionato Regionale di Motocross, un evento che ha visto protagonisti i migliori piloti del territorio. Tra questi, spicca il nome di Dario Strincone, alunno della classe II A IT Informatica e telecomunicazioni dell’IIS “F. Re Capriata”, che ha conquistato il gradino più alto del podio.

Dario, iscritto alla scuola di Motocross “Mr School” di Antonio Mancuso, in sella alla sua moto KTM 250, ha dimostrato abilità, determinazione e una tecnica impeccabile. La gara, organizzata dal Moto Club Valle del Belice sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, è stata caratterizzata da un percorso impegnativo, dove velocità e precisione erano essenziali per emergere.

La vittoria di Dario non è solo un riconoscimento del suo talento sportivo, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per la sua scuola e la sua comunità.

Il successo al Campionato Regionale potrebbe rappresentare solo l’inizio di una promettente carriera nel motocross per Dario. In attesa delle prossime sfide, tutta la comunità scolastica del “Re Capriata” si unisce per celebrare il suo traguardo e augurargli ulteriori successi in pista e nella vita.