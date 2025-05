I nostri ragazzi si sono fatti rispettare al Campionato italiano Moto d’Acqua in programma dal 2 al 4 maggio a Rimini. Nell’Endurance F2 1° posto per Angelo Massaro, nel Ranabaut F2 2º piazzamento per Danny Tilocca. Più sfortunato Vincenzo Cammilleri che nella categoria Spark ha chiuso al 7º posto penalizzato solo da una avaria al motore. Per i 3 giovani locatesi partiti alla volta della Romagna, è stata comunque una grande esperienza in un torneo molto competitivo.