Dal 24 al 26 aprile Licata ospiterà la prima tappa del Campionato italiano di Moto d’acqua. Licata sarà l’apripista di un torneo che toccherà poi Otranto, Rimini, Rodi Gorzanigo, Brindisi, Viverone, San Nazzo, Cervia, Trani, Fiumicino e Como con conclusione prevista a Ottobre 2026.
Il programma dell’evento licatese prevede per venerdì 24 l’arrivo dei piloti, l’allestimento dell’area paddock, l’allestimento del campo di gara, l’iscrizione e verifiche delle categorie e poi le prove libere.
Sabato 25: alle 9 prove libere, alle 11,45 la parte 1 delle gare con esibizioni freestyle; alle 15 l’inizio della parte 2 delle Gare con lo svolgimento del match Vateran; alle 20,30 degustazione di prodotti tipici locali con esibizione Live dei One Way.
Giornata di chiusura domenica 26 aprile: Alle ore 9 inizio delle prove libere; dalle 10,45 l’inizio di Gara 1; dalle ore 14 l’inizio di Gara 2. Al termine di tutte le manches, la premiazione. Dalle ore 19,30 Spettacolo Equestre nel nuovo parcheggio di corso Argentina.