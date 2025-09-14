Grandi risultati al Campionato italiano di Moto d’acqua per i centauri licatesi. La finale oggi si è disputata a Fiumicino.

Massaro Angelo si è laureato campione italiano.

Tilocca Danny ha chiuso da vice campione italiano.

Cammilleri Vincenzo ha invece concluso la prima gara in quarta posizione, la seconda gara dopo un’ottima partenza si è e piazzato al 3º posto ma viene penalizzato dal salto boa. Un risultato di grande prestigio per l’intera città di Licata.