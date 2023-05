Pubblicità

La Procivis Licata sarà impegnata in un bellissimo percorso formativo per i ragazzi dai 10 e i 13 anni e sarà anche un momento formativo per tutti i volontari.

Iniziativa promossa dal Dipartimento Nazionale “Campi scuola Anch’io sono la Protezione Civile”.

Un percorso di valorizzazione delle competenze di ragazzi e ragazze per accrescere le loro conoscenze a tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

Gli obiettivi dei campi scuola “Anch’io sono la protezione civile” sono:

• incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico;

• contribuire alla prevenzione dei rischi;

• favorire la conoscenza del Sistema di protezione civile e dei compiti del Servizio Nazionale;

• sensibilizzare i più giovani rispetto all’importanza dei piani di emergenza.