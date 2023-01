Pubblicità

Giovanni Campanella torna in panchina. L’ex allenatore di Licata e Sancataldese assumerà infatti nelle prossime ore la guida tecnica del Paternò, formazione di Serie D girone I, lo stesso del Licata. Campanella eredità una squadra al penultimo posto in classifica a quota 15 punti ma ancora in piena corsa per la trasferta. A Davide Boncore, ex tecnico rossazzurro, è stata fatale la sconfitta di Santa Maria di Castellabate.

L’accordo tra Campanella e il Paternò è ormai cosa fatta e si attende solo il comunicato ufficiale.