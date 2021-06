Pubblicità

Il Licata ferma la capolista ACR Messina e mister Giovanni Campanella non ha nascosto la propria soddisfazione. “Abbiamo sfidato una squadra fortissima – le sue parole in mixed zone – ma abbiamo fatto una grossa partita soprattutto nella prima frazione di gioco. Nella ripresa abbiamo subito il ritorno del Messina che secondo me alla fine è la squadra che vincerà il campionato”. Il tecnico è invece rimasto meno soddisfatto dal pubblico. “Sinceramente mi aspettavo molta più gente allo stadio”.