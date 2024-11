Le classi del serale Alberghiero indirizzo Enogastronomia dell’Istituto Istruzione Superiore “Filippo Re Capriata” hanno partecipato ad una visita didattica presso il Frantoio Safarello Antona in conclusione della campagna olearia 2024. Un momento di crescita professionale per i corsisti del “F. Re Capriata”. A conclusione dell’attività si e’ svolta la degustazione sensoriale dell’olio extravergine d’oliva prodotto dall’azienda Antona, grazie allo chef Gaetano Schifano delegato IMAHR, per aver deliziato con delle degustazioni i presenti.

“Un ringraziamento a Roberto Antona per la disponibilità e l’accoglienza riservata ai corsisti e soprattutto alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Amelia Porrello – si legge in una nota – per aver permesso questa attività di formazione professionale”.