Importante evento nella mattinata di venerdì 22 novembre per gli studenti del liceo Linares dell’indirizzo scientifico/sportivo. L’istituto ha infatti aderito al progetto “Camminare insieme” organizzato dal settore minibasket nazionale della Federazione italiana pallacanestro con la presenza degli istruttori nazionali Maurizio Cremonini e Roberta Regis che relazioneranno su easy basket e minibasket e su come poterlo insegnare ai più piccoli.

L’incontro che prevede un’ora in aula e due in palestra rappresenta un ulteriore occasione per promuovere il valore educativo e formativo dello sport.