Secondo il sistema “Eligendo”, che è stato aggiornato in seguito alle rimostranze su base nazionale fatte da alcuni esclusi che contestavano un errore di calcolo nell’attribuzione dei “resti”, il seggio di Agrigento delle elezioni per la Camera dei Deputati sarebbe assegnato al Partito democratico anziché alla Lega Salvini premier.

Per effetto di questa nuova ripartizione, Giovanna Iacono subentrerebbe all’europarlamentare licatese Annalisa Tardino. I dati sono ancora provvisori e in via di aggiornamento mancando ancora i dati di alcune sezioni.