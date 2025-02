Alla nostra redazione arriva la segnalazione di un problema anche affligge tanti pazienti. Questa la lettera che abbiamo ricevuto e che, dopo aver verificato, rendiamo pubblica.

”Sostanzialmente in questo mese, due medici mutualisti sono andati in pensione e tanti pazienti chiaramente devono cambiare medico. In ospedale a chi si rivolge per il cambio danno l’appuntamento purtroppo anche con attese di 20 giorni o addirittura un mese. È chiaro che un anziano che ha necessità di farmaci o prestazioni si trova in difficoltà”.