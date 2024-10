Pubblicità

Angelo Incardona è il nuovo assessore del comune di Palma di Montechiaro. Da consigliare comunale della lista “Costruiamo Insieme”. Si tratta di un avvicendamento con l’assessore Angelo Provenzani rimasto in carica per poco più di un anno.

“In questi mesi – dice il sindaco Stefano Castellino – Provenzani si è contraddistinto per tanti ottimi risultati ottenuti, mostrando sempre spirito di sacrificio e abnegazione, è stato un onore lavorare con lui. Provenzani non si libererà del sindaco e dal Comune perché ritengo che il operativa sia fondamentale per la mia amministrazione in diversi ambiti e, in particolare, nel servizio idrico integrato. Essendo libero dalle deleghe assessori ali, potrà concentrarsi ed adoperarsi per quello che riteniamo essere uno dei punti fondamentali per la nostra comunità. Per quel che riguarda il neoassessore, con cui condivido visioni, metodi e pensieri, è un giovane da tempo impegnato nel sociale e, pertanto sono convinto che darà una grossa mano di aiuto alla mia amministrazione”.