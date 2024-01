Pubblicità

La politica, tra le tante cose, è certamente rappresentanza delle istanze di un territorio, di una comunità, piccola o grande che sia, di determinate categorie di cittadini.

Tali azioni di rappresentanza devono essere certamente inserite in una visione complessiva che tenga sempre presente il bene comune, a volte, anche al di là delle pur legittime istanze dei singoli.

Fa realmente piacere constatare che a seguito della finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale, siano stati destinati al Comune di Licata cifre importanti che superano il milione di euro. Milione di euro che si aggiunge ai fondi che il comune introiterà dall’emendamento a mia firma sulle royalties, misura compensativa prevista per i Comuni costieri interessati dalle estrazioni di gas in mare.

Tutto ciò avviene dopo anni di assoluto abbandono di un territorio che, pur avendo potuto godere nel recente passato, a diversi livelli regionali, nazionali ed europei, della presenza di propri rappresentanti, non ha saputo fino ad oggi far sentire la propria voce.

Sarebbe semplicistico riferire il merito di ciò esclusivamente all’azione politica del sottoscritto portata avanti con passione nell’interesse del nostro territorio in qualità di esponente dell’opposizione.

Di certo l’azione di costante puncolo ha facilitato questo processo di rinnovata considerazione di una terra che per troppo tempo è stata considerata mero serbatoio di voti.

Tutto ciò è stato possibile, sia grazie ad un clima di proficuo dialogo con le altre forze politiche, sia grazie a quel sano spirito di competizione che appartiene, forse, più al tempo delle campagne elettorali, ma che di certo può fungere da stimolo a far sempre meglio.

Avanti così!

QUESTO L’ELENCO DEGLI INTERVENTI NEL DETTAGLIO: