“Con l’emissione del DDG n. 2760 da parte dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato ufficialmente finanziato un contributo di 50.000 euro destinato al Comune di Licata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale. Questa misura è frutto di un emendamento da me presentato e approvato nell’ambito della Legge di Bilancio della Regione Siciliana 2025-2027. Un risultato concreto, che rappresenta un passo avanti nel percorso di messa in sicurezza e ammodernamento della nostra rete stradale.”

A comunicarlo è l’On. Angelo Cambiano, che ha fortemente voluto questo intervento per rispondere alle esigenze del territorio e migliorare le condizioni della viabilità urbana.

“Questo nuovo finanziamento – prosegue l’On. Cambiano – si aggiunge ai 100.000 euro già destinati da me nel gennaio 2024, sempre a favore della città di Licata, per interventi finalizzati alla sicurezza stradale. L’attenzione verso la manutenzione delle nostre strade è una priorità: significa più sicurezza per i cittadini, maggiore vivibilità, migliore qualità della mobilità urbana. È un impegno che porto avanti con costanza, ascoltando i bisogni della comunità e trasformandoli in atti concreti.”

Secondo quanto disposto dal decreto, il Comune di Licata dovrà realizzare gli interventi previsti e presentare entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il rendiconto contabile delle spese sostenute, pena la decadenza del contributo.

“Intervenire sulle infrastrutture viarie locali – conclude l’On. Cambiano – significa investire nella sicurezza e nella qualità della vita dei cittadini. Continuerò a lavorare con determinazione per portare a Licata e al territorio risorse concrete, al servizio dei miei concittadini e dello sviluppo del nostro territorio.”