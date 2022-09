Licata elegge un nuovo parlamentare regionale: Angelo Cambiano centra il primo posto nella lista del Movimento 5 Stelle e guadagna un seggio all’Ars. Notevole l’affermazione locale di Cambiano che esce da Licata con 2327 preferenze su cui ha costruito la sua elezione davanti all’uscente Giovanni Di Caro fermo a 1420 dalla sua città Favara. Lo scarto tra i 2 competitors penta-stellati si è ridotto con gli ultimi seggi scrutinati ma Cambiano la spunta di slancio.

Beffa invece per l’uscente Carmelo Pullara a cui non è bastato aver superato le 8mila preferenze ed essere risultato il candidato più votato in Provincia per conservare il seggio. La lista Prima L’Italia non ha infatti superato la necessaria soglia di sbarramento per eleggere deputati. Tra i licatesi candidati, discreta affermazione per Decimo Agnello che chiude con poco meno di 1500 preferenze nella lista Azione. Si ferma a 757 l’ex vicensindaco Angelo Vincenti candidato per Forza Italia. Appena 322 voti per l’architetto Chiara Cosentino che correva con la Nuova Democrazia Cristiana. Quindi il blocco di candidati vicino a Cateno De Luca: Nicoletta Bonsignore chiude a 204 voti, Salvatore Nicolosi a 194 mentre Gianluca Lo Bracco si ferma a 36 preferenze personali.