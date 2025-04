Oggi all’Ars, presso la IV Commissione Parlamentare Ambiente, Territorio e Mobilità, si è tenuta un’importante audizione sulla proposta di realizzazione della nuova tratta ferroviaria Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata e Gela. L’audizione è stata richiesta dall’On.le Angelo Cambiano, che già a partire dal 2021 si è fatto promotore di questa iniziativa strategica per lo sviluppo dei territori coinvolti.

All’incontro, oltre all’On.le Cambiano in qualità di richiedente, erano presenti l’Assessore Regionale Aricò, i vertici di RFI, tra cui l’Ing. Corrao, responsabile della Direzione Strategie e Pianificazione, e gli Assessori dei Comuni di Licata e Gela.

L’On.le Cambiano ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di una tratta ferroviaria che riguarda la fascia meridionale dell’isola, storicamente carente in termini di infrastrutture moderne e funzionali.

“Il collegamento ferroviario tra Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata e Gela non è solo un’infrastruttura essenziale per il miglioramento della mobilità, ma rappresenta anche un’opportunità strategica in vista degli sviluppi legati alla portualità e alla Sicilia quale HUB logistico ed energetico del Mediterraneo”, ha dichiarato l’On.le Cambiano durante l’audizione.

L’On.le Cambiano ha poi evidenziato come, ad oggi, il tempo di percorrenza tra Licata e Agrigento sia di circa 7 ore, un dato che rende nella tratta in questione anacronistico l’utilizzo del trasporto ferroviario e che restituisce in tutta la sua evidenza la necessità di interventi infrastrutturali urgenti. “Con la nuova rete ferroviaria, il tempo di percorrenza per la stessa tratta – ribadisce Cambiano – viene ridotto a meno di 20 minuti, aprendo così la strada a nuove opportunità di crescita e sviluppo economico per l’intera area”.

“Si tratta di una questione di volontà politica – ha proseguito l’On.le Agrigentino – e, sotto tale aspetto, sarebbe auspicabile che il Governo Regionale si impegnasse a cofinanziare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera, per garantire una crescita sostenibile e l’accesso a una mobilità più funzionale alle esigenze di tutti i cittadini del sud della Sicilia”.

L’Ing. Corrao, in rappresentanza di RFI, ha confermato che dal 2021, quando il progetto era stato discusso al MIT con l’On.le Cambiano, sono stati fatti significativi passi avanti, tra cui la realizzazione di ulteriori studi che prevedono la possibilità di coinvolgere nella tratta anche la stazione ferroviaria di Favara e che hanno tenuto in doverosa considerazione la particolare conformazione orografica del territorio. Tuttavia, l’Ing. Corrao ha sottolineato come, pur trattandosi di un progetto economicamente impattante, una spinta politica forte e concreta porterebbe alla realizzazione dell’opera.

Infine, l’Assessore Aricò ha ribadito l’interesse della Regione per il piano di prefattibilità predisposto da RFI e ha espresso il proprio impegno a promuovere azioni concrete che possano accelerare sia la fase di progettazione che quella di realizzazione dell’infrastruttura.

A seguito della richiesta dell’On.le Cambiano, le parti coinvolte hanno convenuto di incontrarsi nuovamente nei prossimi mesi per monitorare e seguire le evoluzioni del progetto.