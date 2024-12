“Oggi, dopo una lunga discussione d’Aula, all’interno del testo del maxi emendamento, nonostante una legge finanziaria che, pur potendo contare su una disponibilità di oltre 900 milioni di euro non sembra brillare per lungimiranza di vedute, specie sui grandi temi della siccità, della gestione dei rifiuti e della sanità, hanno trovato accoglimento – ha dichiarato l’On. Angelo Cambiano, deputato del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana – una serie di iniziative, da me fortemente volute, che consentono alla nostra comunità il raggiungimento di quelli che ritengo essere importanti risultati, con oltre 2 milioni di euro che confluiranno nelle casse comunali anche grazie al lavoro trasversale e alla sensibilità dell’intero Parlamento Regionale”.

“Tra gli emendamenti inseriti nel corpo della legge finanziaria della Regione Siciliana – continua l’On.le Cambiano – mi preme ricordare particolarmente il contributo di 300 mila euro a favore del Comune di Licata per la progettazione e la realizzazione di rotatorie e svincoli di accesso alla città, – finalizzati ad aumentare il deficitario grado di sicurezza delle nostre strade (via Gela, svincolo Caterlippe, via Palma)“.

Altri interventi promossi dall’Onorevole riguardano il riconoscimento di contributi per 150.000 euro, finalizzato all’acquisto di ecografi e di cui potrà godere anche il presidio sanitario di Licata: “È impensabile, infatti, che il poliambulatorio di Licata sia rimasto per diversi anni orfano di tali apparecchiature ” – afferma Cambiano. E ancora la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale con ulteriori 50.000 euro, che si aggiungono ai 100.000 dello scorso gennaio “interventi, questi, necessari nel solco di una agognata maggiore sicurezza delle nostre strade ” e la rigenerazione urbana e la manutenzione di palestre scolastiche di proprietà comunale, quest’ultime finanziate per ulteriori 150 mila euro “ somme – dichiara Cambiano- che consentiranno una maggiore fruizione dei predetti spazi”.

Ampia soddisfazione da parte di Cambiano è stata mostrata per una norma, fortemente voluta dal gruppo parlamentare M5S che, grazie ad un emendamento presentato dall’On. Nuccio Di Paola, ha consentitol’incremento dell’iniziale stanziamento di 1,2 milioni di euro, previsto per i Comuni in dissesto, a 10 milioni di euro, con l’obiettivo di offrire una vera e propria boccata di ossigeno a quei territori che da anni si trovano in gravi difficoltà economiche e finanziarie.

“Grazie a questo emendamento – ribadisce Cambiano – ci sarà non solo un incremento dello stanziamento, ma soprattutto un ampliamento della platea dei beneficiari. Se prima a beneficiarne erano solo i Comuni in dissesto con una popolazione inferiore ai 25.000 (nell’agrigentino, ad esempio, Camastra, Menfi e Naro), adesso a beneficiarne saranno anche i Comuni in dissesto con popolazione compresa tra i 25.000 e 100.000 abitanti. Nell’agrigentino, infatti, ai sopracitati comuni si aggiungeranno, quindi, Canicattì e Licata, ai quali confluiranno importanti risorse in grado di garantire un supporto economico adeguato ai predetti Enti, evitando ulteriori impatti negativi sulla qualità della vita dei cittadini e sull’attrattività dei territori e consentire nel più breve lasso di tempo possibile un ritorno alla normalità amministrativa e socio-economica. Tali importanti risorse – conclude l’Onorevole licatese – nel nostro territorio potranno servire, ad esempio, a garantire quei servizi oggi totalmente trascurati. In tale prospettiva penso, primo tra tutti, al servizio di refezione scolastica, la cui mancata tempestiva attivazione incide ogni anno sempre più negativamente su tanti bambini e tante famiglie licatesi”.