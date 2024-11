Compensazione per comparto pesca, intervento del parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano.

“In riferimento alle notizie recentemente diffuse da qualche giornale locale riguardo ai fondi per il ristoro della marineria licatese per gli eventi atmosferici delle giornate del 18 e 19 ottobre, che hanno causato l’esondazione del fiume Salso, desidero chiarire alcuni dettagli importanti per una corretta informazione.

Si tratta di uno stanziamento di un fondo di solidarietà regionale di 400.000 €, predisposto per supportare le imprese della pesca che, dal novembre 2023 fino alla pubblicazione dell’avviso, hanno subito danni a causa di affondamenti o calamità naturali.

Come è facile intuire, il fondo non riguarda solo la città di Licata, ma tutte le marinerie siciliane. Inoltre, al momento, il comparto pesca di Licata non può partecipare all’avviso: dovrà attendere la modifica della delibera di giunta regionale con cui è stato dichiarato lo stato di calamità, così da includere anche la pesca tra le attività colpite dall’esondazione. Sono sicuro che a breve arriverà la modifica da parte dell’assessorato, in modo da permettere ai pescatori licatesi di accedere al fondo e di ristorare almeno in parte i danni subiti.

Personalmente, non ho mai fatto mancare il mio sostegno alla città di Licata, anche durante questa emergenza. Giovedì 7 novembre, sono intervenuto in Aula per fare approvare un ordine del giorno, a mia prima firma, con il quale chiedevo un impegno da parte del Governo Regionale ad adottare misure concrete a favore del Comune di Licata, e nello specifico del comparto agricolo e di quello della pesca, fortemente compromessi a causa degli eventi atmosferici.

Oggi, invece, dovrebbero essere avviati i lavori di pulizia al Porto di Licata. Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante della Capitaneria di Porto di Licata, T.V. (CP) Gabriele Servidio, che anche in questa circostanza si è dimostrato sensibile alle istanze della marineria. Il mio impegno proseguirà anche nella prossima manovra di stabilità, tra qualche settimana, per incrementare il capitolo di questo Fondo di solidarietà regionale, poiché ritengo sia fondamentale tutelare questi comparti, allocando le risorse adeguate per fronteggiare le emergenze che periodicamente colpiscono la nostra regione.

Certamente, la buona notizia per il comparto agricolo e per quello della pesca di Licata è che non manca un impegno trasversale e congiunto per raggiungere questo obiettivo”.