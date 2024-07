Pubblicità

Attraverso una nota ufficiale, il parlamentare regionale Angelo Cambiano ha comunicato l’arrivo di 500mila euro per il Comune di Licata. Questo il testo della nota: “La Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- in seguito ad un emendamento da me presentato in seno alla Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ha stanziato al Comune di Licata 500.000,00 euro. Le predette somme, a valere sul Fondo Autonomie Locali Regionale, potranno essere destinate alla copertura della spesa corrente e rappresentano di certo un’importante iniezione di liquidità per le casse comunali, specie in un periodo di forte contrazione economica come quello attuale in cui non può certo venir meno l’impegno profuso in favore del nostro territorio”.