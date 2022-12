Pubblicità

Intervento di fine anno per il parlamentare regionale del Movimento cinque Stelle Angelo Cambiano.

Ancora altro incomprensibile immobilismo da parte dell’amministrazione comunale che chiude l’anno così come lo ha iniziato. Licata rischia di perdere l’ennesima opportunità, lasciando da giorni nei cassetti un atto di indirizzo che consentirebbe la proroga di 16 contratti relativi ad altrettante figure professionali tra assistenti sociali, educatori e psicologi, afferenti al distretto socio sanitario D5 di cui il Comune di Licata è soggetto capofila. Un atto a costo zero che garantirebbe importanti risorse umane ad un servizio essenziale per l’intera comunità. Basterebbe davvero poco, come insegna l’esperienza del Comune di Palma di Montechiaro che ha già ratificato la proroga con propria delibera di giunta.

E invece il nulla assoluto!

Speriamo che il 2023 possa riservare alla nostra città un altro destino, a partire dalle cose più semplici.

Angelo Cambiano – deputato M5S