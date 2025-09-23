“A breve partiranno i lavori di restauro della Chiesa di San Francesco e della Cappella dell’Infermeria, un intervento importante e atteso da anni per la nostra comunità”. Lo annuncia l’on. Angelo Cambiano, sottolineando il valore storico e identitario dell’opera.

​“Già il 25 giugno 2022, con un post pubblico, avevo comunicato l’assegnazione di oltre 2,2 milioni di euro di fondi PNRR per il restauro delle Chiese di Licata: 810.000 euro destinati alla Chiesa del Carmine e 1.400.000 euro alla Chiesa di San Francesco – Cappella dell’Infermeria. Oggi, con l’apertura del cantiere, quell’impegno si traduce in realtà. È la dimostrazione che il lavoro portato avanti con costanza porta risultati concreti per Licata”.

​Il progetto, recentemente autorizzato con gli adempimenti necessari, prevede l’installazione dei ponteggi e l’avvio delle opere di recupero, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare due dei beni architettonici più significativi della città.

“Restituire decoro e funzionalità a questi luoghi di culto – aggiunge Cambiano – significa non solo proteggere il nostro patrimonio artistico, ma anche offrire ai cittadini e ai visitatori spazi rinnovati di spiritualità e cultura. È un passo concreto verso la cura del centro storico e la valorizzazione delle radici della nostra Licata”.

L’on. Cambiano assicura infine il proprio impegno a seguire da vicino l’avanzamento dei lavori, affinché gli interventi possano concludersi nei tempi previsti e restituire alla città beni restaurati e pienamente fruibili.