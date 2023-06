Pubblicità

900mila euro ai Comuni per vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere. A dare l’annuncio è il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano.

“L’assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali ha trasmesso la circolare che assegna il contributo regionale destinato agli Enti locali siciliani finalizzato all’istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane – scrive Cambiano – Per tale finalità, la predetta norma ha autorizzato, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 900 migliaia di euro. A poterne beneficiare saranno i Comuni che presenteranno apposita istanza, corredata dalla documentazione indicata nella circolare in allegato, trasmettendola all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” esclusivamente, mediante apposito servizio di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 giugno 2023 pena di esclusione, alla sottostante casella di posta elettronica: d[email protected]”.