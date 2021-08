Pubblicità

Cambia la dirigenza scolastica al Liceo Vincenzo Linares. Questa la lettera di Saluti di commiato della Dirigente Scolastica, in occasione del trasferimento ad altro Istituto.

Il 31 agosto si conclude il mio incarico di dirigente scolastico presso il Liceo “Vincenzo Linares”, dopo sei intensi anni di lavoro in una Scuola che ha costantemente assecondato la mia guida.

Sei anni passati in fretta, pieni di operosità e passione, di successi e gratificazioni, caratterizzati da una quotidianità serena e confortante anche quando, come è inevitabile nella vita, sono sopraggiunte difficoltà.

Siamo cresciuti insieme attraverso l’impegno e il dialogo, la vivace fermentazione di idee, il confronto costruttivo, il senso di appartenenza, la forte voglia di sostenere la crescita umana,

culturale e sociale dei giovani licatesi.

Insieme abbiamo scoperto energia e determinazione per rimetterci in gioco e prendere in considerazione nuovi strumenti e metodi didattici, quando il “nemico invisibile” ha messo a dura

prova le certezze e le convinzioni di tutti noi.

Insieme abbiamo valorizzato talenti e coltivato valori per perseguire un unico obiettivo: fornire ai nostri studenti le competenze necessarie per essere cittadini consapevoli, capaci di gestire il cambiamento e vivere in un mondo sempre più globalizzato.

Tutti, con abnegazione, vi siete adoperati per ampliare l’offerta formativa e incrementare la qualità del servizio scolastico; vi siete mostrati costantemente attenti alla centralità dell’alunno, sempre

pronti a dare risposte efficaci alle sfide educative poste dalla modernità.

Lascio la direzione di una Scuola che ho amato ogni giorno di più; lascio persone che hanno fatto di tutto per incoraggiarmi e non deludermi, con le quali ho condiviso momenti di gioia e di speranza, ma anche di dolore e sofferenza. Lascio una Comunità fortemente arricchita dalla coerenza di intenti, dal lavoro di squadra, dalle relazioni umane create nel tempo, dalla tensione comune verso il miglioramento e l’innovazione. Per tutto quello che in questi sei anni è stato fatto, per il cammino intenso e ricco di soddisfazioni, per il clima di serenità che si è respirato, per le fatiche mitigate dal convinto spirito di partecipazione, sento di esprimere riconoscenza a tutti coloro che con dedizione hanno lavorato affinché il “Linares” crescesse e migliorasse.

Ringrazio i docenti perché, con laboriosità e tenacia, hanno sostenuto il protagonismo studentesco e costruito efficaci ambienti di apprendimento, facendo sì che il Liceo “Vincenzo Linares” diventasse centro promotore di cultura e legalità.

Come un tesoro, custodirò gelosamente il ricordo dell’eccellente riuscita delle numerosissime attività extracurriculari e iniziative didattiche attuate durante questi anni scolastici.

Un profondo e sincero pensiero di gratitudine rivolgo alle due docenti che mi hanno affiancata nella direzione dell’Istituto e che si sono spese, senza mai risparmiarsi, per affrontare una quotidianità resa difficile e complessa dalla pandemia.

In primis la mia Vicaria Prof.ssa Bettina Gabriele che si è distinta per spirito di sacrificio e attaccamento al dovere, fornendo un contributo significativo e prezioso alla gestione delle tante

incombenze e criticità che man mano sono emerse.

Non dimentico la mia seconda collaboratrice, Prof.ssa Franca Bosa, donna di grande sensibilità, che mi ha supportato nelle tante decisioni delicate che si son dovute prendere e sempre disponibile e garbata con l’utenza.

Ringrazio la referente del plesso “Francesca Morvillo”, Prof.ssa Silvana Bracco, che ha svolto l’incarico con professionalità, risolvendo le problematiche che si presentavano nei rapporti con i

colleghi, le famiglie e gli studenti.

E grazie anche all’infaticabile animatore digitale, Prof. Lillo Schembri, per l’impegno profuso nella individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche durante la fase della Didattica Digitale Integrata.

Il dovere di gratitudine si estende al DSGA, Dott.ssa Pamela Cellura, per il fattivo apporto collaborativo alla realizzazione di una Scuola efficiente, nonché al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, disponibile sempre ad attivarsi generosamente nelle tante emergenze quotidiane e nell’organizzazione delle numerose attività.

Inoltre, non posso che ringraziare con vero slancio il Presidente, Sig. Luigi Nicastro, e tutti i componenti del Consiglio d’Istituto per il contesto propositivo dei lavori, per la forte volontà di contribuire al “bene comune”, per avermi sostenuta in scelte non sempre facili e per la fiducia riposta nel mio operato.

Saluto la RSU, con la quale abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto, rispettoso, diretto e costruttivo.

Grazie al Sindaco, dott. Giuseppe Galanti, a tutta l’Amministrazione Comunale, agli enti, alle istituzioni e associazioni del territorio, alle testate giornalistiche online e a quanti, in sinergia, hanno voluto mettere a disposizione del “Linares” competenze e risorse.

Un ringraziamento speciale rivolgo ai genitori per i sentimenti di stima, di fiducia e rispetto che mi hanno dimostrato sin dall’inizio del mio insediamento, nonché per i proficui rapporti di

collaborazione che insieme abbiamo costruito, consolidando nel tempo l’alleanza scuola-famiglia che è uno dei presupposti essenziali per il successo formativo dei propri figli.

Un caloroso abbraccio giunga alle studentesse e agli studenti unitamente ad un grande “in bocca al lupo”, perché mettano pienamente a frutto le loro straordinarie potenzialità e diventino protagonisti attivi di una società più giusta e solidale.

Grazie a tutti per aver creduto nel mio progetto di Scuola viva, dinamica e inclusiva.

Offrite la vostra intelligenza, la vostra umanità, la vostra professionalità e il vostro entusiasmo al mio successore che, sono certa, saprà cogliere quel potenziale che è ben lontano dall’essersi esaurito e saprà accrescere ulteriormente negli anni a venire il prestigio dell’Istituto.

A tutti giunga il mio abbraccio affettuoso, con un grosso nodo alla gola prendo atto che i cambiamenti fanno parte della vita.