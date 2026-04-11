Con la doppietta siglata al “Matranga” di Castellammare, Calogero Minacori arriva alla ragguardevole cifra di 40 gol in gialloblù entrando così nella top 10 nella storia del Licata, in compagnia di Ciccio La Rosa e Roberto Cannizzaro. Davanti a tutti (staccatissimo) resta Antonio Cannavó a quota 75. Per Minacori si tratta sicuramente di un grandissimo traguardo raggiunto segnando in due diverse categorie con la maglia del Licata: Serie D ed Eccellenza. I dati statistici ci sono stati forniti dal dottore Andrea Cammilleri.