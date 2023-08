Pubblicità

La camera ardente in onore del professore Calogero Carità è allestita in Municipio. Il Comune ha infatti immediatamente dato la propria disponibilità per l’ultimo saluto all’illustre storico deceduto improvvisamente mentre era impegnato in una relazione durante una presentazione di un libro al Chiostro della Badia. L’onoranza funebre incaricata del servizio sta quindi procedendo all’organizzazione dei locali comunali. Con ordinanza del Sindaco Balsamo, proclamato lutto cittadino per il giorno del funerale.

L’allestimento della camera ardente presso l’androne del Palazzo di città dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 del giorno 12/08/2023 e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di giorno 13/08/2023, così da consentire chiunque voglia offrire un ultimo saluto al caro e stimato Professore Carità,

L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto e per il giorno dei funerali.