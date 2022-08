Pubblicità

Un documento politico dei consiglieri comunali Carmelinda Callea e Alessio Munda.

Riguardo alle elezioni nazionali e regionali del prossimo 25 Settembre, nelle quali è in gioco il futuro del Paese e della nostra amata Sicilia, riteniamo opportuno chiarire la nostra posizione politica prima che la campagna elettorale entri nel vivo.

Il nostro impegno si è contraddistinto in questi quattro anni e mezzo di mandato al consiglio comunale di Licata per coerenza e fedeltà alla parola data ai nostri elettori e ai nostri alleati nella coalizione. Ed è consistito – sin dalla prima ora e senza alcun tentennamento – nel sostegno leale al sindaco in carica, dottor Giuseppe Galanti, e a quel che è rimasto della maggioranza che lo ha eletto nel 2018 e di cui ancora siamo parte attiva. Sempre con l’obiettivo principale di migliorare le condizioni della nostra città.

Ciò detto, informiamo gli elettori e l’opinione pubblica di voler orientare diversamente le nostre scelte elettorali da quelle, pur legittime, del Primo cittadino e di buona parte della sua giunta nell’imminente competizione politica. Durante la quale, in sostanza, le nostre strade saranno elettoralmente divise.

Auguriamo il meglio al sindaco di Licata, cui non faremo mancare il nostro sostegno in consiglio comunale per quanto riguarda l’azione amministrativa, ma riteniamo altrettanto legittima la nostra scelta di non seguirne l’odierno orientamento elettorale. Tutto ciò senza alcuna polemica e nel pieno rispetto della sua e soprattutto della nostra autonomia politica.

Carmelinda Callea e Alessio Munda, consiglieri comunali di maggioranza.