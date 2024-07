Pubblicità

Negli ultimi mesi ho avuto modo di poter condividere il mio percorso politico con Forza Italia e l’on. Marco Falcone, neoeletto eurodeputato azzurro. Ci siamo ritrovati intorno al comune impegno per il bene del territorio, lavorando quindi per ottenere un buon risultato alle Europee e per dare alla Sicilia una voce forte e responsabile a Bruxelles e Strasburgo.

Forza Italia ha dato prova di grande capacità aggregativa, svolgendo il ruolo fondamentale di partito dei moderati e dei liberali in Sicilia e in Italia, punto di riferimento del popolarismo europeo e del centrodestra. Anche per Licata ciò significa qualità in politica e capacità di realizzare buongoverno per la gente.

In questo contesto, sono sempre più motivata a proseguire in questo nuovo percorso azzurro, nella grande famiglia di Forza Italia. Pronta ad aderire al partito guidato autorevolmente dal segretario nazionale Antonio Tajani e ben rappresentato sul territorio da figure come l’on. Falcone.

Così la consigliere comunale di Licata Carmelinda Callea.