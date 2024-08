Pubblicità

È stato pubblicato nella giornata di venerdì 9 agosto il calendario del prossimo campionato di Serie D e il Licata – nel girone – esordirà in trasferta contro la Sancataldese. Il club gialloblù dunque parte subito con il botto, in casa di una delle rivali calcistiche. L’esordio casalingo avverrà contro il Locri, mentre alla terza giornata subito test contro una delle contendenti alla vittoria finale: la Scafatese.

Alla quarta giornata c’è un altro derby. Quello contro il CastrumFavara che arriverà al “Dino Liotta”. Per quanto riguarda i big match, il primo sarà il 20 ottobre, quando i gialloblù saranno di scena al “Granillo” contro la Reggina. Il 3 novembre sarà invece il momento di un’altra sfida attesa contro l’Acireale, mentre a distanza di una settimana – il 10 novembre – sarà il momento del derby contro l’Akragas. Non si fermano i big match, perché dopo sette giorni – il 17 novembre – sarà il momento di Siracusa–Licata. L’ultima sfida prima della sosta natalizia sarà il 22 dicembre, quando al “Liotta” arriverà la Nissa.

Per quanto riguarda il girone di ritorno, si tornerà in campo il 5 gennaio contro la Sancataldese, mentre il ritorno contro la Reggina al “Dino Liotta” è fissato per il 16 febbraio 2025. Il 9 marzo la trasferta di Acireale prima della sosta per la Viareggio Cup. Il 23 dello stesso mese andrà in scena il derby di ritorno contro l’Akragas all’Esseneto. A distanza di sette giorni il ritorno contro il Siracusa, questa volta al “Dino Liotta”. Il campionato si chiuderà il 4 maggio, con la trasferta di Caltanissetta contro la Nissa.

Il calendario completo