Sabato di fuoco in gran parte del territorio con decine di interventi di Vigili del Fuoco e Protezione civile comunale.

Un vasto rogo si è sviluppato a Torre di Gaffe, la località balneare a metà strada tra Licata e Palma di Montechiaro. I pompieri hanno operato fino a tarda serata prima di intervenire su un altro incendio sviluppatosi stavolta proprio sulla Strada Statale 115 dove in fiamme è andata vegetazione secca cresciuta ai bordi della sede stradale. Fuoco anche in zona Piano Landro e in contrada Pisciotto dove anche qui si sono resi necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei nuclei operativi della Protezione civile comunale. Danni per fortuna non ce ne sono stati e, a parte qualche terreno incolto, non sono state aggredite né coltivazioni né costruzioni.