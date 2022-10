Dopo le vacanze è tempo di tornare ad avere una vita più regolare e di riprendere tutte le abitudini che, con l’estate, sono state temporaneamente accantonate. Complice il bel tempo, e la pausa dal lavoro, probabilmente qualcuno si è lasciato andare e ha abbandonato quelle consuetudini che, solitamente, caratterizzano la stagione invernale.

Esercizio fisico e attenzione all’alimentazione sono parte della routine quotidiana durante l’inverno, e solitamente il mese di settembre rappresenta proprio il momento della ripartenza anche per quanto riguarda l’attenzione ad alimentazione e buone abitudini per la propria salute.

Ecco dunque che si tira fuori nuovamente la bilancia!

Un altro strumento che può servire a comprendere quello che è il proprio stato di salute in generale, in rapporto a quello che è il proprio peso corporeo, è il calcolo BMI, l’indice di massa corporea. Si tratta di un valore che si ottiene andando a dividere il proprio peso in chilogrammi per il quadrato dell’altezza in metri. Si tratta di un calcolo molto semplice, che può essere effettuato comodamente online, su siti specializzati come quello di Pesoforma, azienda leader nella preparazione di pasti sostitutivi nell’ambito di un regime ipocalorico.

Vediamo dunque come si calcola il BMI.

Andando ad inserire i propri dati relativi al peso e all’altezza, all’interno della tabella messa a disposizione sul sito Pesoforma, è possibile calcolare il proprio BMI in pochi click, e avere così il dato che rappresenta quello che è il proprio stato di salute generale. L’indice di massa corporea, infatti, rappresenta un punto di partenza fondamentale, per chi vuole iniziare un programma di remise en forme, in vista dell’inverno.

Il valore che verrà fuori dal calcolo del BMI, infatti, indica quello che il rischio della persona di andare incontro a quelle che sono tutte le patologie legate all’eccesso di peso corporeo, come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari. Il calcolo del proprio indice di massa corporea, infatti, è un punto di partenza fondamentale, per iniziare il proprio percorso che ha come obiettivo uno stile di vita più sano.