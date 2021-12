Pubblicità

Intervenuto a Monday night su Licata 4you web Channel, Mister Pippo Romano ha affrontato anche i temi relativi all’imminente apertura della finestra di calciomercato prevista a partire da domani. “Finora nessuno ha manifestato l’intenzione di andare via – il suo commento – spero di restare con questo gruppo di calciatori con cui si sta lavorando in grande armonia e con consapevolezza. Poi se qualcuno dovesse manifestare a me o al direttore o alla società la volontà di giocare di più altrove, vedremo di trovare una soluzione condivisa. Ma ripeto, finora nessuno si è espresso in tal senso”. E’ molto probabile che qualche avvicendamento ci sarà: la politica impostata dalla società guidata da Enrico Massimino per questa finestra di mercato prevede che uscite ed entrate vadano a compensarsi e pertanto a determinate cessioni, corrisponderanno altrettante entrate. Ma è molto probabile che se ne saprà di più nelle prossime settimane quando il mercato entrerà nel vivo.