Per 30 anni hanno giocato a calcetto ogni sabato. Non lo facevano da più di 10 anni, ma la nostalgia e la voglia di giocare hanno ripreso il sopravvento. Così alla soglia dei 70 anni hanno rimesso le scarpette anche per una pseudo sgambata. Si tratta di uno storico gruppo di amici che ieri si è ritrovato all’Antivan sfidando il caldo e l’umidità per tornare a fare la cosa più bella del mondo: giocare a calcetto.